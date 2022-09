Carlos III proclamado rei do Reino Unido

Carlos III, 73 anos, sucedeu oficialmente à sua mãe, a rainha Isabel II, que morreu esta quinta-feira aos 96 anos no castelo de Balmoral, na Escócia, depois de um reinado que se prolongou ao longo de 70 anos.

No seu primeiro discuro como monarca, o novo rei elogiou a mãe e o seu "exemplo de amor aolongo da vida" bem como o "serviço altruísta" que prestou ao país ao longo da vida, um "legado" que agora lhe cabe receber. Carlos prometeu servir o país "com lealdade, respeito e amor" e mencionou Camilla, referindo o "apoio constante" da sua "querida esposa".



O processo de proclamação do novo rei, que decorreu no palácio de St. James, em Londres, na sala do trono, determinou também que a proclamação fosse lida em Londres, Edimburgo, Cardiff e Belfast. Lá fora, soaram salvas de canhão.

O Conselho de Ascensão, um órgão que se reúne com o fim expresso de confirmar o novo soberano do Reino Unido, foi transmitido pela televisão. Carlos assinou primeiro e seguiu-se-lhe a nova rainha consorte, Camilla.



Eram onze da manhã, em ponto, quando ocorreu a proclamação e uma companhia de guardas reais saudou com três 'vivas' o novo Rei, depois de se ouvir o hino do Reino Unido, "God Save the King" ("Deus salve o Rei"), tocada pela banda do regimento dos Guardas de Coldstream, o mais antigo regimento das forças armadas britânicas.