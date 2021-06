Banco de Portugal divulga vídeo sobre cuidados a ter para prevenir fraudes online

O Banco de Portugal (BdP) divulgou um vídeo sobre os cuidados a ter com as fraudes que são feitas na internet, alertando para alguns sinais que, por norma, estão na base destes ataques.



Entre os sinais, a instituição recorda que os utilizadores deverão ser especialmente cautelosos perante mensagens ou telefonemas de origem desconhecida que solicitem informação sensível, e-mails com ofertas irrecusáveis e mensagens que informem que determinado serviço está bloqueado e necessita de ser ativado.



"Os utilizadores não deverão divulgar informação pessoal, credenciais de acesso ao 'homebanking' ou às 'apps', nem eventuais códigos que o banco envie para o telemóvel. Em regra, o banco/prestador de serviços de pagamento nunca solicitará esse tipo de informação pelo telefone", diz o BdP.



Acresenta que "em caso de dúvida ou de contacto suspeito, os utilizadores deverão contactar de imediato o seu banco/prestador de serviços de pagamento, através dos canais a que habitualmente costumam recorrer, e nunca através dos contactos fornecidos através das mensagens ou telefonemas suspeitos".