Empresa de Matosinhos lidera “revolução digital” na Walmart Argentina

A portuguesa Retail Consult, especializada na implementação de soluções tecnológicas para o setor do retalho, ganhou um contrato na Argentina que prevê a substituição de todos os sistemas de gestão de mercadorias e de gestão de inventário nas 92 lojas da Walmart naquele país da América Latina, que empregam perto de 9 mil pessoas.

Para operar esta "verdadeira revolução digital", a empresa de Matosinhos, que tem projetos em vários segmentos do retalho, como moda, alimentação, farmácia, telecomunicações ou eletrónica, foi selecionada pelo Grupo de Narváez, presente em vários países daquela região, que em novembro de 2020 comprou a operação da Walmart na Argentina, incluindo as redes Changomas e Punto Mayorista.

O mercado da América Latina é apontado como "estratégico para o crescimento" da empresa liderada por Paulo Silva, que ali prevê "continuar a conquistar novas oportunidades e novos negócios". Tem presença direta naquela região do globo desde 2013, quando abriu um escritório no Brasil, somando atualmente escritórios também no México e no Chile.

300 Trabalhadores A Retail Consult emprega perto de 300 engenheiros informáticos em vários países. Mais de dois terços trabalham a partir de Portugal.

Fundada em 2011 por cinco ex-funcionários da Enabler – quatro portugueses, um alemão e outro brasileiro –, uma "spin-off" da direção de Sistemas de Informação da Sonae Distribuição que a Sonaecom vendeu em 2006 à indiana Wipro, o grupo de consultoria emprega perto de 300 engenheiros informáticos espalhado por vários países.

Alemanha, Estados Unidos da América e China são as restantes localizações da Retail Consult fora de Portugal. O escritório de Xangai foi o último a ser inaugurado no estrangeiro, no início deste ano, sendo também esta a primeira operação da empresa nortenha no continente asiático.





Paulo Silva, CEO da Retail Consult.







Remoto traz poupanças e produtividade Os projetos internacionais da Retail Consult são realizados com equipas constituídas por elementos no local e outros que trabalham à distância, o que permitiu que vários "projetos críticos" avançassem mesmo em tempos de pandemia, como aconteceu neste projeto com a Walmart na Argentina. Por outro lado, a empresa nortenha destaca que "esta capacidade de entregar projetos de forma remota tem trazido poupanças significativas e, ao mesmo tempo, um aumento na produtividade dos seus clientes em todo o mundo". "As nossas equipas multifuncionais estão perfeitamente adaptadas ao trabalho à distância", garante Pedro Ribeiro, diretor de operações para a América do Sul.

"A Retail Consult tem um historial de sucesso comprovado na implementação de soluções Oracle Retail, o que nos dá confiança para atingir os nossos objetivos dentro do prazo e com a qualidade desejada", refere Lorena Ulanowicz, diretora de transformação da Walmart Argentina, que num comunicado destaca ainda o "grande conhecimento de negócio" mostrado pela empresa portuguesa em projetos anteriores dentro do grupo.