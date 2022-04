Batalhas mais silenciosas: a moeda usada como arma

A estratégia vem desde as invasões de Napoleão, mas a desvalorização da moeda continua a ser usada pelos bancos centrais como uma arma - seja com estrondo ou de forma mais silenciosa - para ganhar vantagem sobre outros países. Eis como, nos últimos anos, alguns dos principais bancos centrais do mundo, da Reserva Federal norte-americana ao Banco Popular da China, desvalorizaram a sua moeda, seja mexendo diretamente no câmbio ou através da política monetária.

