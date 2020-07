BCE adia discussão de proposta para alterar nomeação do governador do BdP

O Parlamento vai esperar quatro semanas por um parecer do BCE a uma proposta para alterar a nomeação do governador do BdP. Centeno deverá ser nomeado antes da votação desta proposta.

