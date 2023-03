O governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau, considerou que o pico da inflação chegará nos próximos meses, e que o Banco Central Europeu (BCE) vai fazer o que é necessário para trazer a inflação para o objetivo de 2% no final de 2024 ou no início de 2025.





"O pico está perto, mas a inflação continuam muito alta em França e na Europa", afirmou, em declarações a uma televisão francesa, citadas pela Bloomberg.





"Vamos trazer a inflação para cerca de 2% no final de 2024 ou no início de 2025 – é um compromisso, não é apenas uma previsão", acrescentou.



O Eurostat confirmou esta quinta-feira que a inflação anual na União Europeia (UE) ficou no ano passado nos 9,2%, o que compara com 2,9% no ano anterior.



O índice de preços relativo a habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis acelerou 18%.



Em Portugal, a inflação média ia nos 8,2% em janeiro, mas os alimentos subiam mais de 20% em termos homólogos.