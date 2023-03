Inflação anual da UE "mais do que triplicou" em 2022 para 9,2%

habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis foram os que registaram a maior variação homóloga média em 2022 no conjunto dos 27 Estados-membros. O Eurostat dá conta de que o índice de preços relativo a esta componente teve uma aceleração média de 18% ao longo do ano, bem acima da inflação total registada. Seguiram-se os transportes, com uma subida média de 12,1%, e os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, que aumentaram em média 11,9%. A



s restantes componentes principais do índice de preços (como vestuário e calçado, saúde, educação e restaurantes e hotéis), "subiram todas em 2022, entre 2% e 8,1%", com exceção do preço das comunicações, que "caiu marginalmente 0,1%".

variação média anual de 2,1%.

Em comparação com 2021, a inflação anual também subiu nestas três economias: a inflação nos Estados Unidos atingiu 8,7% (logo abaixo da UE), a do Japão fixou-se em 2,5%, enquanto a China teve a mais baixa das quatro, com 2%", refere o Eurostat.

A inflação anual da União Europeia (UE) atingiu um valor recorde em 2022, ao atingir os 9,2%, conforme confirmou esta quinta-feira o Eurostat. O valor compara com a variação anual de 2,9% na taxa de inflação registada em 2021, o que significa que, no ano passado, os preços no consumidor subiram "mais do triplo" face ao ano anterior.Os preços daNa última década (entre 2013 e 2022), o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) teve umaEm comparação com outras economias mundiais, a UE teve uma subida média anual superior à registada no Japão (0,8%) ou na China (1,9%) nos últimos 10 anos. Já nos Estados Unidos, a variação média da inflação na última década foi de 2,3%.(notícia atualizada às 10:27)