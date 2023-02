BdP Videocast: Como os melhores jovens economistas veem a desigualdade

A desigualdade e as políticas de combate a este problema económico são os tópicos do segundo episódio do BdP videocast com vencedores do Prémio Jacinto Nunes, que o Banco de Portugal atribui anualmente aos melhores alunos da licenciatura de Economia.



William Backes, da Universidade de Aveiro, Rui Gomes, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e Daniel Vela Mata, da Católica Lisbon - School of Business and Economics, conversam com a economista Lara Wemans, da equipa de estudos económicos do Banco de Portugal. Este podcast também está disponível em vídeo.





O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.



O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.