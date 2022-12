Bento XVI "está muito doente", revela Papa Francisco

O Papa emérito Bento XVI está "muito doente". A revelação foi feita pelo Papa Francisco esta quarta-feira que pediu orações pelo seu antecessor.

"Gostaria de pedir a todos que rezassem especialmente pelo Papa Bento XVI, que em silêncio está a sustentar a Igreja", afirmou Francisco no fim da habitual audiência de quarta-feira.

"Lembremo-nos dele. [Bento XVI] está muito doente. Pedimos ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor à Igreja, até o fim", acrescentou o Sumo Pontífice.

Desde que foi o primeiro Papa a renunciar ao cargo em 600 anos em 2013, Bento XVI retirou-se para o silêncio da vida monástica no Mosteiro Mater Eclesiae no Vaticano. Já durante o papado, Bento XVI não escondia algumas dificuldades de locomoção e outros problemas de saúde que o levaram a renunciar.

Nos últimos tempos, o seu secretário pessoal e chefe da Casa Pontíficia, o arcebispo Georg Gänswein, já tinha dado conta da debilidade física do primeiro Papa alemão em 1.000 anos.



A última vez que o ex-perfeito para a Congregação da Doutrina da Fé e considerado "braço direito" de João Paulo II foi visto foi no dia 1 de dezembro quando se encontrou com os vencedores do prémio teológico da Fundação Joseph Ratzinger.



Até ao momento, nem a Sala Stampa, departamento de imprensa do Vaticano, nem o mosteiro Mater Ecclesiae responderam às questões colocadas pela Reuters sobre o estado de saúde do Papa emérito alemão, atualmente com 95 anos.