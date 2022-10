Berlim afasta chefe de cibersegurança por ligações à Rússia

De acordo com a imprensa alemã, Schönbohm terá mantido ligações próximas com esta associação, a que pertence uma empresa chamada Protelion, subsidiária de uma firma russa alegadamente estabelecida por um antigo membro do KGB.



A Protelion foi expulsa da associação no fim-de-semana passado, e o Conselho de Cibersegurança da Alemanha diz que as acusações de ligações aos serviços secretos russos são falsas.



A Der Spiegel já tinha avançado que Schönbohm pediu que fosse aberto um processo disciplinar formal contra si, depois de não ter recebido "feedback" do governo após acusações iniciais.