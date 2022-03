Biden autoriza aumento da exportação de gás natural liquefeito dos EUA para a Europa

O governo dos Estados Unidos, liderado por Joe Biden, autorizou a exportação de mais gás natural liquefeito para a Europa e outros países aliados, divulgou na quarta-feira o Departamento de Energia norte-americano.Este gás natural será exportado de dois dos maiores terminais dos Estados Unidos, ambos da empresa de energia Cheniere Energy, localizados em Sabine Pass (Louisiana) e Corpus Christi (Texas), detalhou a mesma fonte, citada pela agência EFE.A União Europeia tem vindo a trabalhar em coordenação com os Estados Unidos para encontrar outras formas de fornecimento de energia e reduzir a sua dependência da Rússia, desde o início da invasão russa da Ucrânia.A autorização dada pela administração de Joe Biden relaxa os regulamentos atuais e permite que os dois terminais exportem cerca de 20,4 milhões de metros cúbicos de gás liquefeito todos os dias.Este gás será destinado a países com os quais os Estados Unidos não possuem acordo de livre comércio, já que estes tratados costumam estabelecer padrões para importação e exportação de energia.Como os países da Europa não têm este tipo de acordo com os Estados Unidos, estes podem aceder ao gás liquefeito, destacou o Departamento de Energia.Além destas medidas, todos os terminais têm permissão do governo norte-americano para operar em capacidade máxima e exportar todo o gás liquefeito de que dispõem.Atualmente, os Estados Unidos lideram a produção de gás natural liquefeito, que é processado a frio para que possa ser transportado como líquido em tanques através do oceano, em vez de usar gasodutos por terra.A produção de gás nos Estados Unidos cresceu depois do fraturamento hidráulico e outras formas de extração começarem a ser usadas, em 2005, explica a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) no seu 'site'.O Departamento de Energia acredita que a produção dos EUA crescerá 20% acima dos níveis atuais até ao final do ano, à medida que a produção de gás aumente.Metade do gás liquefeito que a União Europeia e o Reino Unido consomem já vinha dos Estados Unidos em janeiro de 2022, enquanto o restante era originário principalmente do Qatar e da Rússia, segundo a EIA.A consultora Fitch Solutions considerou esta quarta-feira que a África subsaariana, nomeadamente a Nigéria e Moçambique, estão bem posicionados para beneficiarem do aumento da procura de gás, na sequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.De acordo com a nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, "os novos projetos de gás natural liquefeito em Moçambique e na Nigéria vão liderar o crescimento da produção na África subsaariana, com muitos acordos de longo prazo a já estarem assinados com compradores fora da Europa, principalmente na Ásia.Esta terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE "só estará segura" quando deixar de estar dependente do gás russo.Há uma semana, a Comissão Europeia propôs a eliminação progressiva da dependência de combustíveis fósseis da Rússia antes de 2030, com aposta no GNL e nas energias renováveis, estimando reduzir, até final do ano, dois terços de importações de gás russo.A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 726 mortos e mais de 1.170 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.