Biden decide medidas de emergência para auxiliar indústria solar com importações

O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou na segunda-feira medidas de emergência para promover fornecimentos cruciais para a indústria solar do país provenientes do sudeste asiático, quando procura fazer progressos na sua luta contra as alterações climáticas.Em concreto, Biden ordenou uma isenção tarifária durante dois anos para painéis solares importados do sudeste asiático.A sua invocação da Lei de Produção para Defesa e outras ações executivas ocorrem no meio de queixas de grupos industriais do o setor solar estar a ter problemas com a cadeia logística, associados a um inquérito do Departamento do Comércio a eventuais violações comerciais envolvendo produtos chineses.As notícias da Casa Branca permitiram valorizações bolsistas às empresas de energia.O Departamento do Comércio anunciou em março que estava a escrutinar importações de painéis solares provenientes de Tailândia, Vietname, Malásia e Camboja, relativas a produtos que estavam a contornar regras antidumping dos EUA destinadas a limitar importações da China.