Bruxelas admite alargar apoios para lá de 2021. Vestager realça importância do investimento privado

A Comissão Europeia (CE) está a avaliar a extensão da flexibilidade das ajudas aos governos da região para lá do final do ano, numa altura em que aumenta a pressão por parte das empresas para se manterem apoios extraordinários de forma a acelerar a retoma da economia."Queremos apresentar o que estamos a fazer que, espero eu, será a última versão do quadro temporário de auxílios estatais", diz Margrethe Vestager, comissária europeia da Concorrência, ao Financial Times . Ainda assim disse que haveria "ferramentas que ajudarão na recuperação desses setores que ainda estão a lutar".O próximo pacote de ajuda terá como alvo as indústrias particularmente atingidas pela pandemia, como as companhias aéreas e o setor do turismo. Mas ela alertou que, em vez de "despejar" o dinheiro dos contribuintes, o bloco precisava de usar "um pouco do dinheiro dos contribuintes para incentivar o investimento privado".Em junho passado, a CE aprovou um resgate de 9 mil milhões de euros para ajudar a Lufthansa, a maior companhia aérea da Alemanha. Agora, Vestager admite que os apoios precisam de ser reduzidos gradualmente. Desde que a pandemia começou, Bruxelas concedeu ajuda em mais de 650 casos, num total superior a três biliões de euros.