Bruxelas descongela 10,2 mil milhões de euros de fundos para a Hungria

A Comissão Europeia desbloqueou esta quarta-feira uma parte do financiamento da política de coesão da Hungria que vai permitir ao país solicitar. Decisão surge um dia antes do encontro dos líderes europeus em relação ao alargamento da União Europeia com a entrada da Ucrânia, à qual"Após uma avaliação exaustiva e várias trocas de pontos de vista com o Governo húngaro, a Comissão considera que a Hungria adotou as medidas que se comprometeu a tomar para que a Comissão possa considerar que a condição horizontal de habilitação da Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Isto significa que uma parte do financiamento da política de coesão deixará de estar bloqueada e, por conseguinte, a Hungria", diz a Comissão Europeia em comunicado.Por trás do bloqueio estava uma disputa entre Bruxelas e Budapeste em relação ao cumprimento das normas do Estado de direito. Em dezembro do ano passado, foram bloqueados cerca deA Comissão Europeia destaca agora o "" através da legislação do país ao nível da. Entre essas reformas, Bruxelas destaca o aumento dos poderes do Conselho Nacional da Magistratura, a reforma do Supremo Tribunal "para limitar os riscos de influência política" ou a supresão do recurso ao Tribunal Constitucional "na revisão das decisões finais dos juízes a pedido das autoridades públicas."Em 18 de julho de 2023, a Hungria informou a Comissão de que satisfazia as condições de. A Comissão dispôs de três meses para avaliar se tal era o caso e, neste processo, solicitou vários esclarecimentos às autoridades húngaras. Tendo recebido, e após uma avaliação exaustiva, a Comissão considera que a Hungria adoptou as medidas que se comprometeu a tomar para que a Comissão possa considerar que a condição horizontal de habilitação relativa à Carta dos Direitos Fundamentais da UE está preenchida", acrescenta o comunicado.Ainda assim, a Comissão Europeia ressalva que mantém preocupações relativas ao respeito pela Carta dos Direitos Fundamentais da UE. "Estas preocupações dizem respeito à chamada, aose ao. Enquanto estas preocupações não forem resolvidas, a condição habilitadora horizontal continua por cumprir e a Comissão não pode reembolsar as despesas correspondentes no âmbito de vários programas", detalha Bruxelas em comunicado.Bruxelas ressalva ainda que continua bloqueado um financiamento que ascende a cerca de 21 mil milhões de euros. "Se, em qualquer altura, a Comissão considerar que esta condição habilitadora horizontal deixou de ser cumprida, pode decidir bloquear novamente o financiamento", sublinham.(em atualização)