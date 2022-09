Bruxelas quer "que o Kremlin pague" pela escalada na guerra e impõe novas sanções

Bruxelas está a preparar um novo pacote de sanções para responder aos novos desenvolvimentos da invasão russa à Ucrânia. Depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado a "mobilização parcial" de cidadãos para as frentes da guerra, assim como referendos de anexação em vários territórios ocupados, a União Europeia vai elaborar um novo pacote.

"Estamos determinados a fazer com que o Kremlin pague por esta nova escalada" na guerra da Ucrânia, assegurou esta quarta-feira Ursula Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia detalhou que este novo pacote de sanções irá incluir mais proibições sobre a importação de produtos russos e sobre a venda de tecnologias essenciais para o setor militar da Rússia.





O novo pacote inclui ainda a imposição de um teto ao preço do petróleo russo vendido a países terceiros. Para tal, a UE terá de rever a sua legislação. "Estamos a tratar da base legal para estabelecer este teto no preço do petróleo", garantiu Von der Leyen.

Ao impor estas restrições à economia russa, Bruxelas pretende privar Moscovo de sete mil milhões de euros em receitas, de acordo com a presidente da Comissão Europeia.

Além das sanções impostas aos bens, Von der Leyen conta novas medidas tendo em vista pessoas ajudem Moscovo "a contornar as sanções", registando os nomes das mesmas nas listas da UE.

Von der Leyen deu o exemplo de indivíduos "que compram bens na UE e que depois os transportam para países terceiros, para no fim os levar para a Rússia"." Isso seria uma forma de contornar as sanções, esses indivíduos poderiam ser listados", anunciou a presidente da Comissão Europeia.

A Comissão Europeia quer ainda proibir que cidadãos da UE ocupem cargos bem remunerados em empresas estatais russas. "A Rússia não pode beneficiar do poder intelectual e da experiência europeia", defendeu a líder da Comissão Europeia no Twitter.





