Bruxelas aprova oitavo pacote de sanções à Rússia

A UE aprovou o oitavo pacote de sanções contra a Rússia no âmbito da guerra na Ucrânia. O pacote deve entrar em vigor já esta quinta-feira e conta com um teto para o preço do petróleo russo vendido a países terceiros. O anúncio foi realizado pela embaixador da Polónia em Bruxelas, Andrzej Sados, em declarações aos jornalistas.

"Aprovámos um novo pacote de sanções", revelou o diplomata. "[O pacote] inclui um limite aos preços do petróleo russo enviado para países terceiros e mecanismos para evitar que se contorne as sanções", acrescentou.



Para impor este limite, no entanto, a UE terá de rever a legislação atual, diligência que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, já tinha assegurado, no final do mês passado, que está em em curso.





Também a presidência checa da UE confirmou esta aprovação dando conta que os 27 embaixadores dos Estados-membros tinham aprovado as novas sanções.





Expansion of the sanctions regime to Kherson and Zaporizhzhia, new criteria for sanctions circumvention and new listings — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 5, 2022

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o acordo no Twitter e recordou que "nunca aceitaremos os referendos fraudulentos de Putin nem qualquer tipo de anexação na Ucrânia. Estamos determinados a continuar a fazer com que o Kremlin [regime russo] pague".





I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022

O acordo aprovado inclui ainda medidas para atenuar o impacto das sanções em países com grandes indústrias ligadas ao mar, nomeadamente a Grécia, Chipre e Malta, de acordo com uma fonte próxima do processo citada pela Bloomberg.

Este novo pacote de sanções inclui ainda mais proibições sobre a importação de produtos russos e sobre a venda de tecnologias essenciais para o setor militar da Rússia.



Ao impor estas restrições à economia russa, Bruxelas pretende privar Moscovo de sete mil milhões de euros em receitas, de acordo com os números que já tinham sido avançados pela presidente da Comissão Europeia no final de setembro.

O documento proíbe ainda que sejam prestados serviços à Rússia, em concreto serviços jurídicos, na área das engenharias e das tecnologias de informação.



O anúncio deste novo pacote surge no mesmo dia em que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou a anexação à Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.