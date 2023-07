Cabaz IVA zero com redução de quase 10% desde abril

Leia Também Inflação terá abrandado para 3,4% em junho com energia e alimentos a ajudar

Nas 46 tipologias de produto do cabaz alimentar IVA 0% foi registada uma redução no preço de 9,67% desde 17 de abril, dia que antecedeu a entrada em vigor da isenção de IVA para um conjunto de produtos, segundo dados recolhidos pela ASAE e divulgados pelo Ministério da Economia e do Mar em comunicado."O preço do cabaz alimentar, tem registado, desde 17 de abril, dia que antecedeu a entrada em vigor da isenção, uma redução positiva e sustentada, verificando-se, até ao final do mês de junho, uma redução que chegou aos 9,67%, segundo os dados colhidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica até esse período", pode ler-se no documento.É ainda anunciado que foram, até esta segunda-feira, transferidos para 85.786 agricultores portugueses cerca de 133,5 milhões de euros, enquanto "reforço nos apoios à produção agrícola para mitigar o impacto dos custos de produção, incluindo eletricidade verde, bem como quanto ao apoio extraordinário ao gasóleo agrícola e ao apoio para mitigação de impactos com aumento de fertilizantes e adubos", indica o ministério tutelado por António Costa Silva.Estes números vêm na sequência da quarta reunião da comissão de acompanhamento do «Pacto para a Estabilização e Redução dos Preços dos Bens alimentares», com a presença do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda e do secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues.