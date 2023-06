Preços dos alimentos estão 23% acima da média de 2021

Em maio, a subida de preços continuou a abrandar face ao mesmo período do ano passado, mas foi sobretudo pela combinação do IVA Zero e do efeito base. Apesar deste movimento, seria necessário um período de taxas de variação negativas para ter níveis de valores semelhantes a 2021.

