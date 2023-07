Câmara de Matosinhos colabora com PJ nas buscas sobre contratação pública

A Câmara Municipal de Matosinhos está a colaborar com a Polícia Judiciária (PJ), que está a realizar buscas no município no âmbito de "processos de contratação pública", disse fonte da autarquia.Em comunicado, a Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto, refere que inspetores da PJ estão nas instalações da autarquia desde o início da manhã a "consultar documentação relativa a processos de contratação pública", ligados aos departamentos de Obras e de Património."A Câmara Municipal de Matosinhos encara com naturalidade este tipo de procedimentos por parte das entidades judiciais, estando a colaborar com os inspetores da Polícia Judiciária em todas as suas solicitações", garante a autarquia liderada pela socialista Luísa Salgueiro.Fonte judiciária adiantou à Lusa que a PJ estava naquela autarquia a realizar buscas para confirmar a veracidade de uma denúncia anónima visando funcionários.