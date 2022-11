Camionistas bloqueiam estradas no Brasil em protesto contra resultados das eleições

Os protestos dos apoiantes de Jair Bolsonaro estão a ser liderados por camionistas que, por todo o país, estão a bloquear as estradas, como forma de manifestar desagrado com a vitória de Lula da Silva no domingo.Mais de 200 estradas estão intransitáveis, em 12 estados, incluindo na capital. O acesso ao aeroporto internacional de São Paulo foi afetado, o que já levou ao cancelamento de 25 voos.A polícia já recebeu ordens, do Supremo Tribunal de Justiça, para desbloquear as estradas - quem não obedecer arrisca-se a uma multa de 100.000 reais (cerca de 20 euros) por hora, por veículo.Bolsonaro não fez, até agora, qualquer comentário sobre as eleições, que perdeu por menos de 2% dos votos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse na segunda-feira que o Presidente deveria falar hoje ao país. Receia-se que o silêncio do chefe de Estado possa contribuir para um agudizar das tensões no país, já muit polarizado.Esta terça-feira, Bolsonaro tem encontros marcados com os chefes da Marinha e da Força Aérea, bem como com os ministros da Defesa, Justiça e Segurança Pública.