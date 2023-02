Carlos Moedas defende que imigrantes devem chegar já com contrato de trabalho

Leia Também Imigrantes representam 5,2% do total da população residente em Portugal

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, defende que o Governo deve recuperar o contingente de imigrantes, para evitar condições degradantes em que muitos vivem no eixo da Almirante Reis, e mostra-se contra o novo visto que permite que procurem emprego durante meio ano.Em entrevista no programa Hora da Verdade, do Público e da Rádio Renascença , Carlos Moedas sublinhou que "Portugal precisa de imigrantes", mas que "temos que estabelecer contigentes daquilo que precisamos", além de que "essas pessoas têm de chegar com dignidade"."De quantas pessoas é que precisamos na agricultura, na indústria, nos serviços? Isso deveria ser publicado todos os anos e nunca foi feito. Depois de publicar esses contingentes, as pessoas vêm para Portugal se tiverem um contrato de trabalho. Temos neste momento as pessoas a chegarem a Portugal sem promessa de trabalho. Aliás, há um novo visto, que não faz sentido nenhum, que é para as pessoas chegarem e procurarem trabalho", afirmou.