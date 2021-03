Casos de covid-19 crescem "exponencialmente" na Alemanha

Leia Também Inglaterra retirou Portugal da lista vermelha. Governo saúda decisão

Numa altura em que Portugal começa o plano de desconfinamento, vários países europeus enfrentam uma terceira vaga da pandemia de coronavírus. É o caso da Alemanha, onde se assiste agora a um crescimento "exponencial" dos casos de Covid-19, depois de as restrições terem sido aliviadas.Os dados são avançados pelos especialistas do Instituto Robert Koch, o organismo público alemão responsável pelo controlo e prevenção de doenças. "Estamos na terceira vaga de Covid-19. Isso já não pode ser contestado. Nesta altura, aliviámos as restrições e isso está a acelerar o crescimento exponencial [de casos]", afirmou Dirk Brockmann, epidemiologista deste instituto, na cadeia televisiva alemã ARD.Quando acordaram o plano de desconfinamento faseado, a chanceler Angela Merkel e os governantes dos Estados alemães definiram que as autoridades poderiam reintroduzir restrições à população se o número de novos casos ultrapassasse os 100 por 100 mil habitantes durante três dias consecutivos.Esta linha vermelha ainda não foi atingida, mas os números estão a aumentar de forma clara. Esta terça-feira, segundo os dados do Instituto Robert Koch, a Alemanha atingiu 83,8 novos casos por cada 100 mil habitantes, acima dos 68 que eram registados há uma semana. O mesmo instituto aponta para que este número possa subir para 200 casos por 100 mil habitantes em meados de abril.A Alemanha está longe de ser o único país europeu a enfrentar uma terceira vaga.Na semana passada, o Governo italiano decidiu impor novas restrições em mais de metade das regiões do país e decretou confinamento total na época da Páscoa. Já em França, onde 95% das camas de cuidados intensivos estão ocupadas por doentes infetados com Covid-19, o Governo já admitiu que será necessário implementar novas medidas de contenção. Também na Grécia as unidades de cuidados intensivos estão utilizadas quase na totalidade.