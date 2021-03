Portugal tem 80% dos concelhos abaixo da linha vermelha definida pelo Governo. Veja como está o seu

Leia Também Portugal com 10 mortos e mais 256 casos de covid-19

A incidência da pandemia, medida pelos novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, é inferior a 120 em 247 concelhos, o que representa 80% dos 308 municípios de Portugal, revela o boletim divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Os dados, que reportam o período de 24 de fevereiro a 9 de março, indicam que a grande maioria dos concelhos fica abaixo do limiar de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo, sendo que 45 apresentam valores inferior ao número desejado de 60 casos.Há ainda 50 concelhos com uma incidência entre 120 e 240 casos, o que levaria a que as medidas de desconfinamento fossem suspensas. Isto considerando que o índice de transmissibilidade - o R(t) - se mantém inferior a 1.Já em 19 municípios, é superado o limiar de 240 casos, o que, de acordo com os princípios anunciados, levaria a um retorno a medidas mais restritivas.A DGS ressalva que a incidência nos concelhos da Região Autónoma da Madeira está impactada pelos atrasos nos reportes de dados laboratoriais, com várias correções a terem ocorrido durante o período analisado, pelo que o número de casos por 100 mil habitantes poderá estar inflacionado.Em termos de casos absolutos, o Funchal surge como o município com mais novos contágios (1.173), o que será influenciado pela questão dos atrasos na comunicação de dados. Segue-se Lisboa, com 739 novas infeções, e Sintra, com 599. Estes são os dois concelhos mais populosos do país.Mas a evolução favorável da pandemia é demonstrada pelo número de concelhos com mais de uma centena de novas infeções em duas semanas: apenas 22 contra os 38 registados uma semana antes.