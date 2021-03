Inglaterra retirou Portugal da lista vermelha

Portugal deixou de figurar na lista vermelha de países identificados pela Inglaterra como potencialmente perigosos ao nível de contágios e cujos viajantes são obrigados a fazer quarentena em unidades hoteleiras à chegada a solo britânico."Portugal (incluindo Madeira e Açores) e as Maurícias serão retirados da lista vermelha da Inglaterra. A interdição aérea e marítima de Portugal (incluindo Madeira e Açores) será também removida no seguimento de provas que mostram que o risco de importação uma variante [da covid-19] destes destinos se reduziu. Portugal deu passos de modo a mitigar o risco das suas ligações com países onde variantes se tornaram uma preocupação", pode ler-se num comunicado emitido pelo governo chefiado por Boris Johnson.O governo britânico sublinha que os passageiros provenientes de Portugal (e das Maurícias) deixam de ter de cumprir quarentena em instalações pre-determinadas pelas autoridades locais, contudo precisa que essas pessoas terão de se auto-isolar por um período de 10 dias à chegada ao Reino Unido. Terão ainda de realizar testes à covid-19 no segundo e oitavo dias em solo britânico.Os passageiros que cheguem ao Reino Unido antes das 4:00 da madrugada da próxima sexta-feira, 19 de março, terão de cumprir o resto do período de 10 dias de quarentena nos seus hóteis.Portugal deixará assim de constar numa lista em que era o único país europeu identificado e em que surgia ao lado de outros 33 países, na sua maioria da África e América do Sul. Essa decisão de Londres havia sido considerada de "discriminatória" pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.A decisão agora anunciada pelo governo britânico soma quatro novos países à lista vermelha: Etiópia, Somália, Qatar e Omã.(Notícia atualizada)