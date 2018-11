CE: Populismo ameaça UE. Brexit não

"Populismo no geral é uma ameaça para a União Europeia, especialmente à medida que as eleições europeias do próximo mês de Maio se aproximam", reconheceu Ann Mettler, directora do Centro de Estratégia Política Europeu, em declarações ao Negócios durante o Web Summit. Contudo, acredita que o Brexit não dará o mote a mais saídas do bloco, excluindo também essa hipótese no caso de Itália.