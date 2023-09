Centenas de pessoas iniciam protesto em Lisboa pelo direito à habitação

Várias centenas de pessoas começaram a juntar-se, em Lisboa, para o protesto pelo direito à habitação e pela justiça climática.Pelas 15h00, centenas de manifestantes aglomeravam-se na Alameda D. Afonso Henriques, aproveitando as poucas sombras disponíveis, munidos com faixas, tambores, bandeiras e casas de cartão.São esperados milhares de manifestantes esta tarde.As plataformas Casa para Viver e 'Their Time to Pay' promovem hoje um conjunto de manifestações pelo direito à habitação e pela justiça climática."Lutamos pelo direito à habitação e por permanecer nos espaços, por uma vida digna para todas as pessoas e por medidas que travem a crise climática. Estas são duas lutas contra o capital, que coloca a especulação e o lucro acima da vida", lê-se na informação difundida pelas duas plataformas.Os protestos começaram esta manhã no Barreiro, Beja, Évora, Portalegre e Tavira.Da parte da tarde, além de Lisboa, estão agendadas manifestações no Porto, Aveiro, Braga, Coimbra, Covilhã, Guimarães, Lagos, Leiria, Portimão, Viseu, Samora Correia e Alcácer do Sal.