O governador do Banco de Portugal destacou, esta sexta-feira, que é necessário garantir que a retoma da economia não é uma "recuperação de curta duração". Mário Centeno salientou a importância dos fundos europeus para a economia portuguesa e alertou que o sucesso depende da capacidade do país em aproveitar os fundos europeus ao máximo e a qualidade da execução destes fundos.

"Estamos a assistir a recuperação da economia. O crescimento económico acelerou este ano e atividade económica recuperou. Espera-se que continue a recuperar rapidamente", com a economia portuguesa a regressar a níveis pré-pandemia em 2023, adiantou Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, na conferência anual da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), este ano organizada com a IOSCO e com o tema "Mercados de capitais globais: Compreender o futuro".

Apesar de reconhecer a recuperação inédita alcançada após a crise da covid. "Não vai haver perda de crescimento permanente, mas as últimas milhas são mais difíceis de alcançar", reconheceu, adiantando que esta recuperação apenas foi possível graças à intervenção das autoridades – governos e bancos centrais – e é, por isso, manter o foco na recuperação.



"O retorno à trajetória de crescimento pré-crise exige que as decisões políticas futuras sejam sustentáveis. Como a dívida será maior, o emprego ainda precisa ser recuperado e a desigualdade será mais difícil de conter. Devemos evitar a todo custo uma recuperação de curta duração", alertou.

Quanto aos problemas atuais, ao nível das falhas nas cadeias de fornecimento e nos chips, com impacto na inflação, o governador do Banco de Portugal lembrou que estes problemas deverão ser transitórios, levando a inflação a voltar a níveis mais baixos. É, por isso, preciso olhar para o futuro. E o programa europeu Next Generation é um plano "chave" para manter o foco no futuro.

No caso de Portugal, os "cheques" de Bruxelas, "vão ter impacto na economia de forma decisiva". Para Mário Centeno "o nosso sucesso depende da capacidade de aproveitar estes fundos ao máximo", sendo que o "foco vai ser a qualidade da execução".

Referindo-se à forma inovadora como esta recuperação vai ser financiada, com uma grande fatia dos fundos focados em objetivos sustentáveis, Mário Centeno lembrou que esta é uma oportunidade para financiar uma economia sustentável e é uma oportunidade para as empresas portuguesas abraçarem este desafio e responderem às mudanças em curso

"Os próximos anos vai haver um fluxo de fundos sem precedentes para Portugal, isto constitui oportunidades, mas importantes desafios", ressalvou Centeno, argumentando que as políticas públicas devem garantir que os fluxos fluem para empresas viáveis, o que vai requerer decisões difíceis.

O governador do Banco de Portugal considerou ainda que os programas europeus são uma oportunidade para uma recuperação focada na sustentabilidade e nos desafios digitais.

Do lado da banca, este foco na sustentabilidade também constitui oportunidades. Centeno lembrou que um setor financeiro resiliente é chave para a retoma da economia, realçando que o setor deve manter o foco na redução do crédito de má qualidade e manter uma gestão de risco prudente.

Ainda que a banca continue a ser a principal fonte de financiamento das empresas, Centeno não deixou de salientar que são importantes outros instrumentos de financiamento, nomeadamente fundos "private equity", focados em ajudar as start-ups, aliando o capital privado ou público. E Centeno rematou o discurso lembrando: "Como nunca antes vamos investir com um propósito".



(Notícia atualizada às 10:12)