Juros do BCE não subirem "em 2022 nem 2023 é uma boa notícia para a retoma", diz Marcelo

que procurou passar no final da última reunião de política monetária. Afirmou que os juros não deverão subir tão cedo quanto espera o mercado – é "muito improvável" que tal aconteça no próximo ano – e as condições monetárias precisam de se manter acomodatícias, num momento em que as subidas de preços de matérias-primas e da energia já penalizam a economia.Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a importância de olhar para o médio e longo prazo mais do que para o curto prazo na dinamização do mercado de capitais, tal como no financiamento do combate às alterações climáticas, lembrando os avanços desenvolvidos pelos líderes globais na COP26 em Glasgow.A mesma mensagem foi passada pelos líderes dos reguladores presentes no evento."O greenwashing é um grande problema", alertou Ashley Alder, presidente da International Organization of Securities Commissions (IOSCO), sublinhando que atualmente "os investidores não têm informação suficiente para tomar as melhores decisões"."O futuro dos mercados de capitais globais vai acontecer num cenário em mudança, que está a desafiar os atuais modelos económico e social; silenciozamente a remodelar o quadro tradicional do capitalismo como o conhecenhemos e a mudar a natureza das empresas através de um renovado sentido de objetivo e do que é a boa governação", afirmou a presidente da CMVM.Gabriela Figueiredo Dias frisou que os mercados estão a lidar com uma agenda disruptiva ao nível digital e de sustentabilidade. "Vieram para ficar enquanto testemunhamos um crescente interesse e preocupação dos reguladores para os seus impactos na estabilidade financeira", acrescentou.