Centeno: “Devemos ser muito cautelosos na extensão de maturidades”

O Governo avançou com um novo diploma que obriga os bancos a renegociar com as famílias as condições dos contratos de crédito à habitação em resposta à subida das Euribor. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, alerta, contudo, para o risco de alongar ainda mais as maturidades já muito elevadas no país face aos padrões europeus.





...