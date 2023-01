Centeno espera inflação estável em janeiro e fevereiro e uma descida em março

para os 8,6%. O responsável acrescentou ainda que espera uma estabilização da taxa de inflação nos primeiros dois meses de 2023, mas que depois venha a cair ao longo do presente ano, ou seja a partir de março.



Centeno acrescentou também que "nada do que se está a passar (ao nível político influencia nenhum dos grande indicadores" económicos, referidos minutos antes.

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, diz-se positivo em relação aos valores da inflação na Zona Euro divulgados esta quarta-feira. O governador do Banco de Portugal e membro do Conselho do Banco Central Europeu relembrou ainda que foi um valor inferior àquilo que era previsto para dezembro.Numa entrevista ao Expresso, na celebração dos 50 anos do semanário, Centeno denotou ainda uma diminuição considerável da inflação na Alemanha que recuou 1,4 pontos percentuais em dezembro