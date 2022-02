Centeno: Se não fizermos tudo para baixar a dívida “é imperdoável”

O governador do Banco de Portugal defende que as verbas do PRR têm de ser executadas com “máxima prioridade” e que não “fazer todos os esforços” para reduzir o défice e a dívida ao mesmo tempo que se executam os fundos “é imperdoável”. Até porque, avisa, “terá um efeito negativo” quando se discutir o próximo quadro orçamental europeu.





