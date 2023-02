Chave móvel digital acessível no telemóvel com reconhecimento facial

Objetivo do Governo é que o acesso aos vários portais públicos passe a fazer-se apenas via chave móvel digital. Para facilitar o acesso, já é possível aderir através de biometria com a aplicação do telemóvel. Num mês, houve 33 mil ativações.

