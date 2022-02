CIP destaca relevância do mar para recuperação económica

"Em sede de audição de contributos para a preparação do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR], a CIP alertou para o facto de as indústrias do mar estarem preparadas para investir, até 2030, mais de 5.000 milhões de euros", indicou, em comunicado, a confederação presidida por António Saraiva.Segundo a CIP, a capacidade de investimento deste setor começou a aparecer através de manifestações de interesse, entregues no âmbito do PRR, que ultrapassaram os 1.000 milhões de euros.A confederação lembrou ainda que, nos últimos meses, vários fundos de investimento para a economia azul iniciaram atividade.Paralelamente, o interesse manifestado por investidores internacionais em áreas da economia do mar de Portugal "não para de crescer".Assim, a CIP considera que "será difícil de explicar à sociedade portuguesa e europeia, severamente afetadas pela crise económico-social provocada pela pandemia, a não inclusão da enorme dimensão e potencial do mar nas prioridades que vierem a ser definidas para Portugal para os próximos quatro anos".