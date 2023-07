CIP recomenda teletrabalho na Jornada Mundial da Juventude

A CIP disse às suas associações que recomendem às empresas afetadas pela Jornada Mundial da Juventude que promovam o teletrabalho durante a Jornada Mundial da Juventude.





"Nós na CIP já demos uma indicação para que, sendo possível, as nossas associações recomendem que nesse período se possa utilizar o teletrabalho nas empresas impactadas pela visita de sua santidade e pelas Jornadas", disse o presidente da CIP, Armindo Monteiro, aos jornalistas, no final de uma reunião de concertação social.





A Jornada Mundial da Juventude decorre de 1 a 6 de agosto, em Lisboa.



A Câmara de Lisboa anunciou que vai dar tolerância de ponto aos seus funcionários no dia 4 de agosto, para poderem participar no evento, e recomendou teletrabalho de 31 de julho a 3 de agosto.



"No período de 31 de julho a 3 de agosto, os trabalhadores que não integrem as equipas operacionais de apoio ao evento e cujas funções o permitam deverão praticar teletrabalho por forma a racionalizar a circulação na cidade de Lisboa", recomenda o despacho da autarquia citado pela agência Lusa no final de junho.



O teletrabalho generalizou-se durante a pandemia, período durante o qual foi obrigatório, sendo agora facultativo (sem prejuízo do direito de pais de filhos pequenos, por exemplo).



Ainda assim, no primeiro trimestre deste ano habvia mais de 880 mil pessoas em teletrabalho, segundo dados do INE, a maioria das quais em regime misto.