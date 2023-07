JMJ: Justiça reforça lojas do cidadão nas zonas de menor concentração

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Justiça está a articular-se com as demais áreas governativas e a preparar-se para os dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) por forma a "assegurar que não vai haver nenhum problema naquilo que é a obtenção de qualquer qualquer documento", garantiu o secretário de Estado da Justiça em entrevista ao Negócios e à Antena 1.

Pedro Tavares explicou que, em matéria de lojas do cidadão, estão a ser avaliados "reforços que sejam necessários", nomeadamente no que toca à "localização destes postos de atendimento, tendo em conta algumas restrições da mobilidade na cidade". Assim, "teremos postos de atendimento focados em zonas onde haja também menos concentração de pessoas, mas o objetivo é assegurar que temos uma resposta congregada, concertada entre as várias áreas", explicou o governante.

Pedro Tavares não descarta também algum reforço ao nível dos tribunais "sempre que necessário". "Os tribunais estão de férias mas respondem evidentemente naquilo que é necessário", declarou.

A JMJ decorre em Lisboa entre 1 de 6 de agosto e são esperadas grandes concentrações de peregrinos, sobretudo em zonas como o Marquês de Pombal, Jerónimos ou Parque das Nações. O Governo optou por dar tolerância de ponto em Lisboa nos dias 3 e 4 de agosto.