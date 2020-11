Código QR nas faturas vai dar benefícios fiscais

Código vai ser facultativo em 2021, mas as micro e as PME que decidam avançar logo vão ter direito a benefícios fiscais pelos custos de adesão, de acordo com uma proposta do PS, de alteração ao OE. Pandemia justifica flexibilização e também adia entrega do ficheiro SAF-T.

