Coligação negativa dá apoio a gerentes de pequenas empresas

A proposta do PSD que atribui um apoio aos gerentes de pequenas empresas com quebras de faturação de 40% ou com a atividade parada foi aprovada por todos os partidos com exceção do PS, que votou vencido.

Coligação negativa dá apoio a gerentes de pequenas empresas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.