De acordo com o aviso, divulgado esta quinta-feira pelo Negócios, "logo que publicado o decreto que fixa a data da eleição, incumbe ao titular do órgão do Estado ou da Administração Pública, por sua iniciativa, determinar a remoção de materiais que promovam atos, programas, obras ou serviços e/ou suspender a produção e divulgação de formas de publicidade institucional até ao dia da eleição"..



É previsível que outros adiamentos se sigam dado que o aviso da CNE, baseado em acórdãos do Tribunal Constitucional, é bastante restritivo. O objetivo é garantir que estas entidades não usam recursos públicos em ações que possam favorecer algumas candidaturas.

Nem 24 horas depois da publicação do aviso da Comissão Nacional de Eleições sobre os limites à publicidade institucional por partes das entidades públicas, surgiu a primeira consequência. A Câmara de Vila Verde decidiu adiar a cerimónia de inauguração de uma avenida, que estava agendada para domingo, face à proibição de publicidade institucional decretada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), anunciou o município, noticiado pela Lusa. A inauguração em causa dizia respeito à Avenida D. João de Aboim, situada na União de Freguesias de Aboim da Nóbrega e Gondomar.Em comunicado, citado pela agência noticiosa, a Câmara de Vila Verde explica que em causa está a nota informativa da CNE, divulgada na quarta-feira, em que se refere que a partir da publicação do decreto que marca a data das eleições é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.