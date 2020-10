Como funciona o Balcão Único do Prédio?

O ponto de partida para o registo de um prédio rústico será a definição da sua localização exata. Depois disso será possível inscrevê-lo no registo predial ou atualizar registos antigos que já lá existam. O processo corre no Balcão Único do Prédio (eBupi), uma plataforma eletrónica que serve de ponto único de contacto entre o proprietário e os vários serviços públicos (Fisco, Instituto dos Registos e Notariados, Direção-geral do Território ou Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) que ali partilham informação.

