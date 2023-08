Confiança dos investidores na Alemanha melhora em agosto mas permanece negativa

A confiança dos investidores na Alemanha melhorou para --12,3 pontos em agosto, após uma queda verificada no mês anterior, segundo um indicador do Centro de Investigações Económicas Europeias de Leibniz (ZEW, na sigla em alemão).Apesar da melhoria, este indicador permanece em terreno negativo pelo quarto mês consecutivo.Em julho, tinha ficado em -14,7 pontos.No entanto, a avaliação da situação económica pelos investidores alemães piorou, mais uma vez, para -71,3 pontos, quando no mês anterior tinha sido de -59,5 pontos."Os especialistas do mercado financeiro esperam uma ligeira recuperação da situação económica até ao final do ano. No entanto, essas expectativas mais altas devem ser vistas no contexto de uma avaliação significativamente pior do que a atual situação económica na Alemanha", afirmou o presidente do Zew, Achim Wambach, citado pela Europa Press.