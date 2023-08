Alemanha regista estagnação da economia no segundo trimestre

Leia Também Alemanha deverá estagnar no 3.º trimestre penalizada pela indústria

Leia Também Preços da produção na Alemanha registam queda mais acentuada desde 2009

Leia Também Confiança dos investidores na Alemanha melhora em agosto mas permanece negativa

A Alemanha registou uma estagnação da economia no segundo trimestre, verificando-se um crescimento nulo do produto interno bruto (PIB), informou esta sexta-feira o instituto nacional de estatística Destatis.Os dados definitivos sobre PIB da principal economia europeia confirmaram a estimativa inicial feita no final de julho, sendo que, antes, tinha caído 0,4% e 0,1% nos dois trimestres anteriores, de acordo com os dados corrigidos de preços e de variações sazonais.No espaço de um ano, o indicador regista uma descida de 0,6%, corrigido da inflação."Após as ligeiras descidas dos dois trimestres anteriores, a economia alemã estabilizou na primavera", comentou a presidente da Destatis, Ruth Brand, num comunicado de imprensa.A produção industrial manteve-se fraca, com um aumento de apenas 0,1% durante o trimestre, apesar do fim gradual dos estrangulamentos da oferta.A procura externa está em baixa, particularmente por parte do principal cliente, da China, penalizando as exportações, que caíram 1,1% no total.Apesar dos custos de financiamento cada vez mais elevados, o investimento aumentou 0,6% nos equipamentos e 0,2% na construção.Após duas quedas consecutivas, as despesas de consumo registaram uma subida de 0,1%, segundo o Destatis.Esta evolução explica-se por um mercado de trabalho que se mantém sólido, por um aumento acentuado dos salários e por uma tendência decrescente da inflação, que, no entanto, se mantém elevada, situando-se em 6,5% em julho.O índice dos gestores de compras (PMI, na sigla em inglês)) continua a registar duas descidas significativas em julho e agosto, o que sugere que está prevista uma nova queda do PIB alemão no trimestre do verão.A economia alemã poderá terminar o ano no vermelho, no fundo da lista dos países da Zona Euro.Para 2023, os principais institutos económicos alemães preveem uma queda estimada entre 0,2 e 0,4% do PIB alemão, com o FMI a apontar para -0,3%.