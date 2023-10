Confiança dos portugueses e clima económico voltam a diminuir em outubro

Leia Também Confiança dos portugueses e indicador de clima económico voltam a diminuir em setembro

Depois de ter atingido em julho máximos de fevereiro de 2022, o indicador de confiança dos consumidores portugueses voltou a diminuir entre agosto e outubro, de acordo com dados publicados, esta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O desempenho deste indicador no último mês resultou do "contributo negativo das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar", mas também das expectativas sobre a sua evolução futura, assim como da situação económica do país. Em sentido contrário, ressalva o INE, "apenas as expectativas de evolução da realização de compras importantes por parte das famílias registaram um contributo positivo".Em concreto, o saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país diminuiu entre julho e outubro, suspendendo a trajetória positiva observada desde novembro de 2022 e após ter atingido em junho o valor máximo desde fevereiro de 2022, enquanto o das relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar diminuiu nos últimos três meses, interrompendo o perfil ascendente iniciado em novembro de 2022".Já no que toca ao indicador de clima económico (que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos às empresas) verificou-se uma diminuição ligeira no último mês.Os indicadores de confiança diminuíram na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas e nos Serviços, mas aumentaram no Comércio.No primeiro caso, o indicador de confiança diminuiu nos agrupamentos de Bens de Consumo e de Bens Intermédios, tendo aumentado no agrupamento de Bens de Investimento, invertendo a expressiva redução observada no mês anterior no subagrupamento de Fabricação de veículos automóveis, assinala o INE.Os dados foram recolhidos junto dos consumidores entre os dias úteis de 1 e 18 de outubro (com 1.420 respostas obtidas através de entrevistas telefónicas) e, entre os dias 1 e 24, no caso das empresas, através do Webinq.