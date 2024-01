Confiança dos consumidores portugueses e clima económico aumentam após meses em queda

Leia Também Confiança dos portugueses e clima económico voltam a diminuir em outubro

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em dezembro, após ter diminuído nos quatro meses anteriores, de acordo com dados publicados, esta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).A evolução deste indicador em dezembro resultou do contributo positivo de todas as componentes:, opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar e perspetivas da evolução futura de realização de compras importantes por parte das famílias.O indicador de clima económico (que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos às empresas) seguiu a mesma tendência, registando um crescimento em novembro e dezembro, depois de um recuo verificado nos dois meses imediatamente anteriores.Segundo detalha o INE, os indicadores de confiança aumentaram no Comércio e nos Serviços, tendo diminuído na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas.O saldo das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda aumentou em dezembro em todos os setores, após ter diminuído nos últimos dois meses na Indústria Transformadora, no Comércio e na Construção e Obras Públicas.Os dados foram recolhidos junto dos consumidores entre os dias úteis de 2 e 18 de dezembro (com 1.513 respostas obtidas através de entrevistas telefónicas) e, entre os dias 1 e 22, no caso dos inquéritos às empresas, através do Webinq.