Confinamento suave não evita quebra na confiança

Por toda a Europa, as expectativas sobre a economia estão de novo a deteriorar-se e Portugal, mesmo resistindo a adotar as medidas duras de confinamento tomadas por países como Espanha, França ou Grécia, não fugiu à regra. Pelo contrário, a confiança dos agentes económicos deteriorou-se mais em Portugal do que na média da União Europeia e da Zona Euro. Os números divulgados por Bruxelas sugerem que as economias do sul continuam a ser mais fustigadas do que no centro e norte da Europa, provavelmente devido à maior dependência face ao turismo, setor especialmente atingido pela crise pandémica.

Confinamento suave não evita quebra na confiança









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.