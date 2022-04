Congresso do CDS: Nuno Melo diz que quer construir pontes e não escavar trincheiras

Leia Também CDS em congresso escolhe novo líder

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo foi hoje recebido com palmas no exterior do Pavilhão Multiusos de Guimarães, à chegada ao 29.º Congresso do partido, afirmando que vem para "construir pontes" e não "escavar trincheiras"."Eu quero construir pontes. Acho que temos que dar um sinal ao país e não venho aqui escavar ainda mais trincheiras, conto realmente com todas as pessoas que tenham disponibilidade, talento e que estejam de boa-fé", afirmou o único eurodeputado eleito pelo CDS-PP.Nuno Melo sublinhou que o que o motiva é "para o futuro e para fora" e não "para dentro e em ajuste de contas".Questionado se ficaria surpreendido se o ex-líder Manuel Monteiro apresentasse uma candidatura à liderança, Nuno Melo admitiu que sim: "Eu diria talvez que sim, dadas as circunstâncias, diria que sim"."Eu tenho consideração pelo professor Manuel Monteiro e o facto de ele vir é, para mim, um sinal importante em relação ao futuro do partido. O que me interessa é perceber que quando o partido vive um momento tão mau muitas pessoas com responsabilidades passadas e responsabilidades presentes vêm cá e dão esse sinal para fora, isso é que me interessa", referiu.Para Nuno Melo, o "sinal mais importante" é o facto de as pessoas quererem "resgatar o CDS-PP".Perante as circunstâncias, o centrista mostrou-se disponível para "falar com todos" e assinalou que "dá a cara" pela sua moção de estratégia que não é "uma barriga de aluguer"."Uma coisa eu digo, a minha moção não é uma barriga de aluguer, eu sou o primeiro subscritor da minha moção, dou a cara por ela e vou a votos por ela. Tudo em cima da mesa às claras e sem truques", sustentou.Também à chegada ao Congresso, o candidato Miguel Mattos Chaves defendeu que este congresso representará a "refundação" do partido mais do que a "ressurreição"."Cometemos desde 2011 vários erros em termos ideológicos e em termos de mensagem ao eleitorado, resulta que com isso afastamos bastante do nosso eleitorado em favor de outros partidos ou da abstenção", considerou, frisando que "o partido não morreu", tem a vice-presidência do Governo Regional do Açores, a presidência da Assembleia Regional da Madeira, e cerca de 1.400 autarcas.O 29.º Congresso do CDS-PP reúne-se até domingo em Guimarães (distrito de Braga) para eleger o próximo presidente do partido.