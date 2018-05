Conheça as medidas do movimento que quer revitalizar o interior

Depois de cerca de meio ano de trabalho, estão definidas as propostas que o Movimento pelo Interior vai entregar ao Presidente da República e ao primeiro-ministro com o objectivo de dar uma "sapatada" na erosão em curso do interior do país.

O Movimento pelo Interior resulta de uma ideia inicial de Álvaro Amaro, presidente da Câmara da Guarda e líder dos Autarcas Social-Democratas, que depois convidou o socialista Rui Santos, edil de Vila Real. Trata-se de um movimento inorgânico que se irá extinguir depois de 18 de Maio, dia em que é feita a apresentação formal das propostas de valorização do interior numa cerimónia que terá lugar no Museu dos Coches, em Lisboa.





A reunião dos promotores e coordenadores que decorreu esta sexta-feira, em Viseu, culminou um trabalho que se prolongou durante perto de meio ano, com várias conferências que percorreram o país a fim de dar e receber contributos para revitalizar o interior. O documento apresenta medidas divididas em três pilares, tendo cada uma destas ficado a cargo de um coordenador convidado pelo movimento: política fiscal (Miguel Cadilhe), ocupação do território (Jorge Coelho), e educação (Pedro Lourtie).





A menos de duas semanas da cerimónia em que o Movimento pelo Interior vai apresentar formalmente as medidas radicais de valorização e revitalização do interior ao Presidente da República e ao primeiro-ministro, o Negócios elenca, com base num documento final a que teve acesso, o conjunto de 24 propostas que constam do documento final aprovado numa reunião à porta fechada que decorreu na passada sexta-feira.