Melhores salários e pensões para funcionários que aceitem ir para o interior

vitor gomes Há 31 minutos Portugueses que os tendes no sitio não vamos deixar passar isto no esquecimento vamos lutar para que a nossa dignidade não seja achincalhada.

Quem cumpre com os seus empréstimos e as suas obrigações não pode permitir isto a um clube de futebol.

Luta lutar lutar até que os cubardes dos políticos reponham a nossa dignidade.



94 milhões e os trocos, leram bem 94milhões e uns trocos, leram bem 94milhões e uns trocos



Portugal é um pais de labregos e atrasados mentais.

andam a alimentar uma cáfila de chulos e ainda lhe batem palmas.

Ganham 500€ por mês pagam 400 de prestação ao banco. o Bruninho do sporting a empregada e o treinador a ganham milhares mês e os bancos perdoam-lhe 94 milhões leram bem 94milhoes.

Mas a culpa não é dos labregos dos português é do lixo dos políticos porque o povinho já eles sabem que é labrego.

Assinem esta petição reclamem libertem-se desta pouca vergonha já que os políticos não prestam.

http://peticaopublica.com/psign.aspx?pi=perdao-sporting



Telmo Há 1 hora Os cidadãos do interior têm culpa pois ainda recebem os políticos com palmas, deviam recebe-los com desprezo pois eles não têm o mínimo de respeito pelos cidadãos do interior, que pagam os mesmos impostos mas para terem acesso ao ensino, saúde, cultura etc tem de gastar milhares de € em portagens

vitor gomes Há 1 hora O interior só serve para pagar as dividas dos clubes e para se rirem de nos com feira do chocalhos, a festa dos caretos etc e etc.



Silva Há 1 hora Sim. Porque é que os cidadãos do interior a concorrer com Espanha pagam IVA de 23% e em Espanha 11%. Porque pagam os mesmos impostos que os Lisboetas sem terem nada? O interior precisa de uma revolta pois os actuais políticos mentirosos compulsivos fazem propostas para nada mudar.