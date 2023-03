Consignação do IRS deste ano disputada por 4.729 entidades

Ao longo do mês de março os contribuintes podem já escolher, através do portal das Finanças a entidade à qual desejam consignar parte do seu IRS. Até ao final do mês, as beneficiárias do ano passado receberão os valores respetivos.



Contribuintes podem já escolher a entidade para consignar o IRS. Tiago Sousa Dias Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 20:30







A lista de entidades às quais os contribuintes podem, querendo, consignar uma parcela do seu IRS conta, este ano, com 4.729 entradas, um aumento face às 4.571 contabilizadas no ano passado, sendo que o Fisco pode ainda integrar mais alguns nomes aos que estão, para já, listados no Portal das Finanças. A escolha pode ser feita já, até ao final do mês de março, aparecendo depois na declaração de IRS pré-preenchida,

