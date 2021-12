Construção para renda acessível passa a ter IVA a 6%

O Governo alterou as definições das habitações para arrendamento acessível, que passam a considerar-se como sendo a custos controlados, assim garantindo que o IVA da construção será de 6%. Ao mesmo tempo, reviu o cálculo do custo de promoção, para permitir absorver as subidas de preço dos materiais.

Construção para renda acessível passa a ter IVA a 6%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Construção para renda acessível passa a ter IVA a 6% O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar