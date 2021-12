Consumo de energia disparou 4% em novembro com frio e trabalho presencial

transportes (3,5%) e na indústria (1,7%). Já a eletricidade consumida na agricultura e pescas manteve-se estável, em comparação com novembro de 2020, nos 92 GWt (Gigawatt-hora). Já a eletricidade consumida na agricultura e pescas manteve-se estável, em comparação com novembro de 2020, nos 92 GWt (Gigawatt-hora).

O regresso ao trabalho presencial explica o aumento do consumo no setor dos serviços face a 2020 e as temperaturas baixas registadas durante o mês de novembro provocaram um aumento no consumo de eletricidade para aquecimento no setor doméstico", explica a ADENE, em comunicado.



Ainda assim, a indústria continuou a representar a maior fatia do consumo de eletricidade em Portugal, com um total de 1.454 GWt consumidos. Seguiram-se os serviços, que não inclui iluminação pública (com 1.311 GWt consumidos), e o setor doméstico (1.109 GWt).



gasóleo rodoviário e gasolina, de 2,1% e 4,2%, respetivamente.

O consumo de eletricidade registou uma subida homóloga de 4% em novembro, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Agência para a Energia (ADENE). O maior aumento verificou-se no setor dos serviços, tendo em conta a descida da temperatura e o regresso ao trabalho presencial.Os dados da ADENE revelam que, durante o mês de novembro, o setor dos serviços registou um aumento do consumo de eletricidade na ordem dos 7%, ultrapassando a subida do consumo no setor doméstico (4%). A subida foi ainda superior à registada no setor dosNo que toca ao gás natural, registou-se uma quebra de 1,7% no consumo total. A impulsionar essa descida esteve a redução do consumo de gás natural registada na indústria (-3,5%), apesar das subidas no setor do serviços (7,4%) e no consumo doméstico (2,9%).O aumento da mobilidade conduziu também a um aumento nos consumo deJá os transportes marítimos registaram um aumento de 41,9% nos consumos de combustíveis e, na aviação, o consumo de jet fuel aumentou em 169,8%.